Haagse Stadspartij tegen sloop van honderden woningen in Heesterbuurt

Als het aan de Haagse Stadspartij (HSP) ligt gaat de voorgenomen sloop van 395 woningen en 10 bedrijfsruimten aan het Weigeliaplein, de Ribesstraat, de Vlierboomstraat, de Kamperfoeliestraat en de Hortensiastraat niet door. Haag Wonen is van plan om de woningen in de Heesterbuurt te vervangen voor nieuwbouw omdat ze nu in slechte staat zijn, renovatie zou ‘vrijwel onmogelijk’ zijn. HSP-raadslid Peter Bos twijfelt daaraan: “Ik heb nog geen overtuigend bewijs gezien dat behoud niet mogelijk is. Ook de bewoners hebben nog geen onderzoek mogen ontvangen.”

“We moeten zuinig zijn op dit soort sociale woningbouw. De huur is nu nog heel redelijk, de nieuwbouw wordt straks onbetaalbaar. Bovendien gaat het om zeldzaam cultuurhistorisch erfgoed.” Met de schriftelijke vragen wil de partij nu voor elkaar krijgen dat er een streep door de sloopplannen gaat en er samen met bewoners en de bewonerscommissie aan nieuwe plannen wordt gewerkt. “De meerderheid van de bewoners wil graag blijven wonen in het complex en is tegen sloop. Ik hoop dat Haag Wonen dit ook gaat inzien.”

Op hun website laat Haag wonen weten dat er voor bewoners die willen terugkeren als de nieuwbouw klaar is wordt voorrang op de nieuwe woningen geregeld, wel moet de nieuwe woning dan passend zijn in prijs en huishoudsamenstelling. Op zijn vroegst zal in 2023 worden begonnen met de sloop, daarna is het de verwachting dat het bouwen van nieuwe woningen twee jaar zal duren.