Opnieuw stijging in aantal Haagse coronabesmettingen: 132 in 24 uur tijd

Kabinet wil avondklok invoeren: “We moeten ons nog een keer schrap zetten”

Om de waarschuwingen voor een derde coronagolf serieus te nemen heeft het kabinet besloten om extra coronamaatregelen te nemen. “We komen hieruit, maar eerst moeten we ons nog een keer schrap zetten,” zei premier Mark Rutte woensdagmiddag. Het kabinet kondigde het voornemen tot een avondklok aan. “Niemand staat er voor te juichen.” Toch is het wat het kabinet betreft door de Britse variant van het coronavirus noodzakelijk om extra maatregelen te nemen.

“Als de Kamer instemt dan geldt ie tussen 20.30 en 4.30 uur. Dat is het voornemen.” Het is dan verboden om op straat te zijn, tenzij je onder een uitzondering valt. Het besluit tot een avondklok betekent ook dat winkels eerder zullen moeten sluiten. De avondklok moet zorgen voor minder groepsvormingen, minder reisverkeer en minder bezoek in huis. Een eventuele boete bedraagt 95 euro.

Uitzonderingen zijn er voor medische noodgevallen en wanneer het noodzakelijk is om voor werk te reizen. Dan is een werkgeversverklaring verplicht. ook komt er een uitzondering voor mantelzorgers. De hond uitlaten mag nog wel.

Visite thuis

Het is vanaf vandaag nog toegestaan slechts één persoon op bezoek te hebben per dag. Ook hier geldt een uitzondering voor mantelzorg. Het aantal bezoekers van een begrafenissen wordt verlaagd van 100 naar 50 personen. Die maatregel gaat maandag in.

Vliegverbod

Daarnaast komt er een strengere controle op personen die per vliegtuig naar Nederland komen. “Op dit moment moet iedereen die naar ons land komt een negatieve PCR-test kunnen laten zien.” Daar komt een verplichte sneltest bovenop. Ook wordt het verplicht om bij aankomst in Nederland in quarantaine te gaan. Daarvoor moet de wet worden aangepast en daarom komt er eerst -per 23 januari- een vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika. Onder meer vrachtvluchten zijn uitgezonderd.