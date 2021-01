Opnieuw stijging in aantal Haagse coronabesmettingen: 132 in 24 uur tijd

Het aantal coronabesmettingen wat gemeld is bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is opnieuw gestegen. Tot woensdagochtend zijn er 132 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dinsdag was er sprake van 98 nieuwe besmettingen. Het aantal besmettingen van woensdag ligt tevens boven het zevendaags gemiddelde van 116 besmettingen per dag.

In het afgelopen etmaal zijn er opnieuw twee sterfgevallen geregistreerd in Den Haag. Het aantal ziekenhuisopnames bedraagt vooralsnog een op woensdag, het cijfer van dinsdag is bijgesteld naar negen nieuwe ziekenhuisopnames.

Landelijk

Landelijk gezien zijn er tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 5615 positieve coronatests geregistreerd, dat is het hoogste aantal in bijna een week tijd. Op woensdagen ligt het aantal positieve tests vaker wat hoger dan in de dagen ervoor. Dat komt doordat meer mensen zich aan het begin van de week laten testen dan in het weekeinde.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.232 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld bijna 5500 per dag.