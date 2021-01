Paagman ziet omzet weer stijgen, maar is er nog niet: ‘We moeten nu doorpakken’

Ook de deuren van boekhandel Paagman zijn sinds 15 december gesloten en helaas was dat te zien aan een dalende omzet. De afgelopen dagen hebben veel boekhandels hun omzet plotseling zien stijgen, dat lijkt het effect te zijn van een campagne die vorige week is gestart door de boekenbranche om lokale boekhandels te ondersteunen in de coronacrisis. ‘Deze positieve ontwikkeling willen we natuurlijk door blijven zetten,’ zegt algemeen directeur Fabian Paagman in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Aan het begin van dit jaar zag Paagman haar omzet nog met 85% dalen ten opzichte van ‘normale tijden’. Na eerdere veelal tevergeefs oproepen van lokale boekhandels tijdens de eerste lockdown, lijkt de campagne Steun je Boekhandel van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) nu een positieve uitwerking te hebben.

Tekst gaat verder onder tweet.

Het feit dat verschillende befaamde Nederlandse schrijvers zich achter deze campagne scharen lijkt bij te dragen aan de impact ervan. Onder meer Herman Koch, Simone van der Vlugt en Ronald Giphart hebben zich aangesloten bij het initiatief. Paagman: ‘Het helpt echt dat dit nu zo breed wordt opgepakt, zowel door media als door schrijvers. Dat was eerder niet zo het geval. We hebben nu momentum opgebouwd en dat zet zoden aan de dijk.’

Grote online winkelketens boekten al veel winst tijdens de coronacrisis, maar lokale winkels bleven hier vaak bij achter. Onterecht, vindt Paagman. ‘Veel mensen realiseren zich niet dat lokale boekhandels vaak ook gewoon kunnen bezorgen en dezelfde service kunnen verlenen als een Bol.com.’

Angstvallig stil

Paagman hoopt dat de huidige positieve trend doorzet, al geeft hij aan dat de steun vanuit de overheid wel wat te wensen overlaat. ‘We maken gebruik van de middelen die voor ons beschikbaar wordt gesteld, maar voor de rest vind ik het eigenlijk angstvallig stil aan de kant van de gemeente. Daar mis ik echt een breed opgezette oproep aan de inwoners van Den Haag om lokaal in te blijven kopen.’