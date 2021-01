Podcast Kunstmuseum biedt cultuur in coronatijden: ‘Zowel grappig als verdiepend’

Opnieuw stijging in aantal Haagse coronabesmettingen: 132 in 24 uur tijd

Het Kunstmuseum Den Haag is gesloten voor publiek, maar probeert op verschillende manieren haar pronkstukken aan de man te brengen. In aanloop naar de grote geplande tentoonstelling over het museumgebouw lanceerde het Kunstmuseum zo de podcast Zin in Kunst, gepresenteerd door Yousef Gnaoui (rapper Sef) en Steven van Lummel. ‘Ze maken het leuk en grappig om naar te luisteren, maar bieden ook echt verdieping,’ vertelt Irma Benliyan van het museum in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Het idee van de podcast ontstond in een gesprek tussen Benliyan en van Lummel, vertelt Benliyan. ‘Van de zomer hadden we het over dingen die we nog wél zouden kunnen doen tijdens de coronacrisis, toen kwamen we nog op het idee van een klein evenementje. Nu kan dat natuurlijk niet meer, maar Steven opperde toen ook het plan voor een podcast.’

Met de podcast nemen Sef en van Lummel luisteraars mee door het mooie gebouw. Hierbij zijn ze niet bang om hun ongezouten mening te geven. ‘Ik heb de jongens van tevoren erg vrij gelaten in hun oordeel over het museum, ik wilde namelijk eerlijk weten hoe ze het allemaal zien. Als er iets is wat ze niet aanspreekt zal je dat dus horen, maar ze zullen dan ook zeker vertellen waarom.’

Veelzijdige podcast

Benliyan benadrukt de veelzijdigheid van de podcast: ‘Sef en Steven gaan niet alleen met elkaar in gesprek, maar ook met bijvoorbeeld medewerkers en bezoekers. Daar zijn hele mooie gesprekken uit voortgekomen.’ Ook zit het volgens haar wel goed met de balans tussen entertainment en informatie. ‘Ze dollen en ze zijn grappig om naar te luisteren, maar ze weten ook daadwerkelijk veel van het museum en van kunst. Ze weten hun mening dan ook goed uit te drukken.’

Snakken naar cultuur

Ondertussen kan het Kunstmuseum niet wachten tot ze weer open kunnen. ‘We snakken naar publiek, net als elk ander museum of theater of artiesten in de muziekwereld. En het publiek snakt naar cultuur. Daarom is het ook zo belangrijk om de moed erin te houden en er het beste van te maken.’

Beluister de eerste aflevering van Zin in Kunst: