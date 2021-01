Richard de Mos tegenstander van avondklok: “Beperkte handhavingscapaciteit niet hiervoor inzetten”

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-fractievoorzitter Richard de Mos is niet te spreken over het mogelijk invoeren van een avondklok. De Mos vreest dat het niet gehandhaafd kan worden: “De zorgen over de handhaafbaarheid van de maatregel zijn terecht. Er is een groot tekort aan agenten en boa’s. Laten we de beperkte handhavingscapaciteit nou niet hiervoor inzetten.”

De verwachting is dat het kabinet woensdagmiddag bekend maakt dat er een avondklok komt, dat zou betekenen dat binnen gezette tijden niemand op straat mag zijn tenzij daar een ontheffing voor is vergeven.

De Mos wil dat burgemeester Jan van Zanen een voorbeeld neemt aan de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius, hij vindt het invoeren van een avondklok geen goed idee. “Bolsius slaat de spijker op zijn kop als hij zegt dat we hele discussies krijgen over wie er wel of juist niet op straat mag. Met welke vergunningen?” De Mos pleit al langer voor gerichte en fijnmazige coronamaatregelen: “Krijg zicht op waar het virus zit en tref dan je maatregelen.”