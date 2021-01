Wijkberaad Bezuidenhout uit stevige kritiek op plannen Central Innovation District

Het wijkberaad Bezuidenhout uit stevige kritiek op de plannen voor het Central Innovation District (CID). In een brief aan de gemeenteraad schrijft ze dat er niet voldoende plannen zijn voor de mobiliteit, participatie, leefbaarheid en duurzaamheid van het te ontwikkelen gebied rondom de stations Den Haag Centraal, HS en Laan van NOI. “In de praktijk laat de gemeente na regie-voerend op te treden en laat zo belangrijke steken vallen”, schrijft men aan de raadsleden. “”Dit terwijl het huidige CID gebied met verdubbeling van zowel inwoners als forenzen dreigt dicht te slibben.”

Vooral op het gebied van de voorzieningen voor het CID worden door het wijkberaad vraagtekens geplaatst. “Kijken we naar de praktijk dan zien we dat voorzieningen niet meegenomen worden in bestemmingsplannen”, schrijft ze. “En we weten dat voor de plannen van Grotius en Monarch alleen een kavel-bestemmingsplan gemaakt wordt.” Dat laatste zou niet voldoende zijn om aan de voorzieningenbehoefte van een wijk te voldoen. Het wijkberaad bepleit dat er vanuit de gemeente invulling wordt gegeven voor de voorzieningen in het totale gebied.

“Er worden wel wegen en een bus geregeld, maar er is geen school of arts om naar toe te gaan”, legt wijkberaad-voorzitter Jacob Snijders uit. “Er is een groot financieel gat van omstreeks 300 miljoen voor opgaven zoals voorzieningen. Straks is er geen geld meer voor en dat komt later ook niet. En dan gaan voorzieningen zoals scholen en een arts niet door,” vreest hij. “We hebben met de LER (leefbaarheidseffect rapportage, red.) inzichtelijk gemaakt waar de tekorten qua voorzieningen zijn en wat moet er gebeuren als er de komende 20 jaar gebouwd gaat worden. Daar moet nog eens naar gekeken worden.”

Tevens vindt het wijkberaad het vreemd dat het Haagse Bos te ruim wordt meegenomen als recreatieve en sportomgeving voor het CID. Ook het sportterrein bij de grens van Bezuidenhout zou volgens het wijkberaad worden meegerekend terwijl dat al gebruikt wordt door Mariahoeve. “Dat wordt drie keer meegerekend!” De bezwaren komen niet alleen vanuit Bezuidenhout zegt Snijders: “Dezelfde bezwaren gelden voor alle wijken in en aan de randen van het CID, vergis je niet we gaan er als Hagenezen en Hagenaars allemaal nog 60 jaar mee te maken hebben.”

Advies aan raadsleden

Het wijkberaad adviseert de gemeenteraadsleden om een integrale structuurvisie Leefbaarheid -inclusief budget, regierol, financiering en planning in kaart- op te stellen zodat er beter gefundeerde besluiten kunnen worden genomen. “Noch het wijkberaad Bezuidenhout noch de andere CID wijken zijn ooit gevraagd mee te denken.” Wel zijn er zienswijzen ingediend, al zijn daar volgens het wijkberaad alleen nietszeggende reacties op gekomen.

