Woningen Nobelstraat ontruimd na vondst vermoedelijk explosief

In de Nobelstraat in het centrum van Den Haag zijn woensdagochtend meerdere woningen ontruimd omdat er mogelijk een explosief is gevonden. Dat meldt mediapartner Omroep West. De ontruimingen zijn uit voorzorg, meldt de politie. De bewoners hebben zelf tijdelijk onderdak gevonden.

Het vermoedelijke explosief werd gevonden in een woning aan de Nobelstraat. ‘Iemand was aan het klussen en vond iets verdachts in huis. Toen heeft hij de politie gebeld,’ zegt een woordvoerder. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg.

De Nobelstraat is afgezet.