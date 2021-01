Theaterschool Rabarber is 35 jaar: ‘Het mooiste wat er is’

Afgelopen etmaal 136 coronabesmettingen in Den Haag

Meer in

Het RIVM heeft tot donderdagochtend 136 mensen in Den Haag positief getest op het coronavirus. Dat is een stijging ten opzichte van woensdag, toen er 132 een positieve test thuisgestuurd kregen.

Landelijk zijn er 5857 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het is de zesde dag op rij dat dit aantal onder de 6000 uitkomt. Gemiddeld genomen daalt het aantal positieve tests.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij iets afgenomen. In totaal zijn nu 2340 patiënten met Covid-19 opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat zijn er 44 minder dan woensdag.