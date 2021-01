Foto van zoektocht na surfdrama Scheveningen wint Jos van Leeuwen Publieksprijs

Fotograaf Remko de Waal heeft met zijn foto van een burgemeester die een bloemetje komt brengen in coronatijd de Jos van Leeuwen Fotoprijs 2020 gewonnen. Ook het publiek koos: fotograaf Robin Utrecht kreeg met zijn foto van de zoektocht naar de vermiste surfers in Scheveningen de meeste stemmen en won daarmee de Jos van Leeuwen Publieksprijs. De bekendmaking was donderdag vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui.

De prijzen zijn vernoemd naar Jos van Leeuwen, een rasechte Haagse nieuwsfotograaf die al decennia lang het regionale nieuws in beeld brengt. Vorig jaar ging de juryprijs naar Eric Brinkhorst met zijn foto van de vonkenregen in Scheveningen. Ook won zijn foto de Publieksprijs.

De winnaar van de Jos van Leeuwen Fotoprijs werd op gepaste afstand aan de deur verrast met een kleurrijke Jos van Leeuwen-award en een fotocheque van Colorwood Photo. Dezelfde prijs werd uitgereikt aan de winnende fotograaf van de Publieksprijs. De winnaar in de categorie Jong Talent ontving een geldbedrag van 2.000 euro. Ook zal de winnaar worden uitgenodigd als gast in de podcast ANP Beeldspraak en worden de winnende foto’s tentoongesteld tijdens een foto-expositie in het Atrium van het stadhuis in Den Haag.

De jury bestond dit jaar uit Wilco Willemsen (AD), Leo Blom (ANP), Jorien de Waard (ANP), Kristel Casander (Voordekunst) en Freek Staps (ANP). Zij kozen unaniem de foto van De Waal uit 150 geselecteerde nieuwsfoto’s uit het jaaraanbod van ANP en Hollandse Hoogte.

