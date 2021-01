Gemeente gaat in gesprek met bewoners Waldeck over plan flatgebouw

De bouwplannen voor een appartementenflat in Waldeck liggen klaar, maar volgens bewoners van de wijk is de gemeente tekortgeschoten bij het informeren hierover. Wethouder Wonen, Wijken en Welzijn Martijn Balster (PvdA) is vastbesloten het gesprek alsnog aan te gaan. ‘Mensen hoeven niet bang te zijn dat hun stem niet wordt gehoord.’

Veel bewoners van Waldeck staan niet te springen om de geplande komst van de flat. Zij zien het als een bedreiging voor hun vertrouwde omgeving Ongeveer een week geleden protesteerden zij hier al tegen. Balster erkent dat er bij het informeren van de huidige bewoners één en ander de mist is ingegaan. ‘Eind december had er een bewonersbrief uit moeten gaan en dat is te laat gebeurd. Je wil natuurlijk wel open zijn over de visie van de gemeente.’

In gesprek

De bouw van de flat zou volgens de bewoners uiteenlopende negatieve gevolgen met zich meebrengen. Zo heeft het effect op het straatbeeld en is de woning bedoeld voor uittreders van beschermd wonen. ‘Dat kunnen bijvoorbeeld drugsverslaafden zijn, of mensen met zware psychische problemen die net uit een inrichting komen. Daar zitten wij eigenlijk niet zo op te wachten, want dit is een rustige wijk met veel oudere mensen en gezinnen met jonge kinderen. Die kunnen straks misschien niet zo rustig en vredig meer leven als voorheen,’ aldus wijkbewoner Frans Plantagie.

Balster geeft aan dat de bewoners echter wel degelijk kans krijgen om hun stem nog te laten horen. ‘In februari organiseren we een gesprek tussen de gemeente en de bewoners, waarbij mensen vragen kunnen stellen en hun zorgen kunnen delen. Deze inspraak zullen we dan ook zeer serieus nemen.’