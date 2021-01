Gemeente gaat zwembad in Laak onderzoeken

De gemeente Den Haag gaat kijken waar er in de toekomst meer sporthallen en zwembaden bij moeten komen als de stad flink gaat groeien. Daarbij wordt ook in beeld gebracht of er in Laak een nieuw zwembad nodig is. Dat beloofde de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ook komt er een actieplan om de lange wachtlijsten voor zwemlessen in te lopen, schrijft mediapartner Omroep West.

De raad sprak over een voorstel van bewoners van de Molenwijk in Laak voor een eigen zwembad. Zij willen een voormalige school in de Ketelstraat ombouwen. Maar volgens Bredemeijer is die daarvoor niet geschikt. Het pand zou helemaal moeten worden gesloopt om vervolgens een heel nieuw bad op die plek te bouwen. De kosten daarvan zouden al snel vijftien miljoen euro bedragen, vertelde hij ook al eerder tijdens een commissievergadering.

De bewoners en een meerderheid in de raad vinden dat eigenlijk een iets te passieve benadering. ‘Wij willen serieus worden genomen’, aldus initiatiefnemer Fatiha Chokoud. ‘Als het niet in de Ketelstraat kan, waar dan wel? Wij willen graag dat de wethouder naar andere opties kijkt.’

‘Te makkelijk van tafel geveegd’

Dat wil een meerderheid in de gemeenteraad ook. Alhoewel Hart voor Den Haag het liefst het zwembad in de Ketelstraat ziet komen. ‘De wethouder heeft dat plan te makkelijk van tafel geveegd’, oordeelde raadslid Nino Davituliani.

De meeste andere partijen zijn echter wel overtuigd van het argument dat de sloop van de school en nieuwbouw op die plaats een heel kostbare operatie wordt. ‘Wij willen een serieus onderzoek naar de alternatieven’, aldus Bülent Aydin van de PvdA. ‘De wijk groeit. Wij moeten als stad serieus durven te investeren.’

Een extra reden daarvoor is, vinden meerdere partijen, dat de wachtlijsten voor zwemlessen lang zijn en mede door de coronapandemie nog oplopen.

Zwembad in Ketelstraat te duur

De wethouder prees de betrokkenheid van de bewoners. Maar herhaalde dat een zwembad in de Ketelstraat te duur is. Verder wees hij erop dat er binnen een straal van vier kilometer al vier zwembaden zijn. Hij erkende wel dat die met het openbaar vervoer niet zo goed bereikbaar zijn. Daarom komt er een project om mensen uit Laak collectief naar een bad te laten gaan.

Toch zag ook Bredemeijer een meerderheid in de raad pleiten voor een nader onderzoek. Daarom beloofde hij met een ‘integraal huisvestingsplan’ voor sport te komen. Daarin wordt ook meegenomen of er extra zwembaden en sporthallen nodig zijn. En moet de raad beslissen of daarvoor ook geld beschikbaar komt.