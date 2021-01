GGD: 876 nieuwe coronabesmettingen en 13 sterfgevallen in tweede week 2021

In de tweede week van 2021 zijn er in Den Haag 876 nieuwe coronabesmettingen, 31 ziekenhuisopnames en 13 sterfgevallen geregistreerd. Dat valt op te maken uit het coronadashboard van GGD Haaglanden. Het aantal coronagevallen en sterfgevallen is ten opzichte van de eerste week van het jaar gedaald, het aantal ziekenhuisopnames is iets gestegen.

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen -gemeten per 100.000 inwoners- werd opnieuw geconstateerd in stadsdeel Scheveningen, daar waren 233 nieuwe besmettingen. Laak is daarna het stadsdeel met het hoogst aantal geregistreerde besmettingen: 132, daarna volgen Loosduinen (127) en Escamp (217) en Loosduinen (123). In Haagse Hout werd in de tweede week van 2021 het laagste aantal nieuwe besmettingen binnen de stadsgrenzen geregistreerd: 106 per 100.000 inwoners.

Het totaal aantal besmettingen komt nu uit op 31.057, het aantal ziekenhuisopnames steeg tot 978 en er zijn 450 sterfgevallen geregistreerd. Den Haag staat met een gemiddeld aantal besmettingen van 5.690 gemeten per 100.000 inwoners boven het gemiddelde van 5.152 gemelde besmettingen in heel Nederland.