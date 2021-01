Nieuwe lokatie is zeer geschikt voor brouwerij Eiber Bier

De brouwerij van het Haagse Eiber Bier moet verhuizen omdat het oude pand op Scheveningen gesloopt wordt. Maar er is wel al een nieuwe lokatie gevonden, namelijk bovenin het oude Philipsgebouw met de voormalige ‘Urban Farming’ stadsboerderij aan de Televisiestraat.

“Welkom in de ruimte waar uiteindelijk de brouwerij moet komen te staan”, zegt de trotse eigenaar en brouwer Jasper van den Burg. “We kijgen acht vergistingtanks te staan die komen eigenlijk in een lange rij hier te staan”, aldus Van den Burg. Daarnaast is er natuurlijk ook plek voor de flessenvuller en de brouwinstallatie. Verder komen er op de 6e verdieping stellingen voor opslag en wordt er een kantoortje gebouwd. Maar de meest bijzondere plek is toch wel op het dak, in de oude kas van de voormalige stadsboerderij. Daar moet een ontvangstruimte voor bierproeverijen komen met uitzicht op de skyline van Den Haag. En dat sluit dan weer mooi aan op het etiket van de bierflesjes, vertelt Van den Burg.

Hoewel de hele brouwerij dus zo’n 35 meter de hoogte in moet, is het volgens Van den Burg een zeer geschikte lokatie: “Omdat het een oud fabriekspand is, voldoet het aan alle eisen die wij nodig hebben, het zit redelijk dicht bij de stad maar is toch nog betaalbaar en het is goed aan te rijden met vrachtwagens van leveranciers voor ons”. Daarnaast was deze ruimte ook de plek waar de visbakken van de Urban Farmers stonden, dus daardoor zijn de vloeren stevig genoeg om de brouwerij te kunnen dragen, aldus Van den Burg aan Den Haag FM.

Toch is het best een stap om in deze coronatijd zoiets te ondernemen, maar volgens Van den Burg hadden ze de plannen al voor corona liggen. En ze willen doorzetten, “dit is onze passie, onze droom”, zegt Van den Burg, “het maakt dingen ook zeker moeilijker, maar we houden ons vast aan het positieve”. Op deze nieuwe lokatie kan dan ook twee keer zoveel bier worden gebrouwen. In maart hopen ze te starten met brouwen en in april zou dan het eerste bier in de flesjes kunnen, aldus Van den Burg.

https://youtu.be/z4CiIOiwsA4