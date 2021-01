Scholieren kunnen na thuisonderwijs naar zomercampus om leerachterstanden in te lopen

Haagse scholieren die door het thuisonderwijs leerachterstanden hebben opgelopen, kunnen naar een zomercampus. Daar kunnen zij de achterstanden inlopen. Het gaat om scholieren in het basisonderwijs (bo), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit voorstel van D66 is donderdag door de gemeenteraad aangenomen.

D66-raadslid Fonda Sahla krijgt naar eigen zeggen elke dag verhalen te horen van ouders over het thuisonderwijs. ‘Ouders die hun eigen werk niet kunnen combineren met dat van docent-aan-huis of verhalen over kinderen die hun lessen slecht vanaf een schermpje kunnen volgen. Het effect is dat kinderen – zeker kwetsbare kinderen – grote achterstanden oplopen’, vertelt Sahla. Om na de lockdown de achterstanden in te halen, kijkt het raadslid naar het succesvolle project Campus010 uit Rotterdam.

‘Want waar je in Den Haag maar net geluk moet hebben als een school in de buurt een zomerschool aanbied, worden in Rotterdam zomerscholen op grote schaal op wijkniveau opgericht’, legt ze uit. In het Rotterdamse plan staan de scholen er niet alleen voor, maar werken ze nauw samen met de gemeente, het welzijnswerk en de cultuursector. ‘Door meer samen te werken kunnen de scholen zich op de kinderen focussen in plaats van op de logistiek. En het allerbelangrijkste: alle kinderen hebben evenveel recht op toegang ongeacht op welke school je zit. Het resultaat: vorig jaar hielpen ze alleen al in de zomer maar liefst 4.500 kinderen’, aldus Sahla.

Het D66-plan kreeg voldoende steun in de gemeenteraad. Coalitiepartijen VVD, GroenLinks, PvdA en CDA en oppositiepartij ChristenUnie-SGP steunden het voorstel.