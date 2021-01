Theaterschool Rabarber is 35 jaar: ‘Het mooiste wat er is’

STRAATVRAAG: Avondklok gaat zaterdag in.. ‘Echt belachelijk!’

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde vandaag in met de komst van de avondklok. En dus gaat de omstreden coronamaatregel er komen. Zaterdag gaat de avondklok in en dat betekent dat je tussen 21.00 u en 04.30 u niet buiten mag komen.

Wat vindt Den Haag van de komst van de avondklok? Verslaggever Pim Markering zocht het uit.