Theaterschool Rabarber is 35 jaar: ‘Het mooiste wat er is’

Rabarber wordt gezien als dé theaterschool van Den Haag en was voor acteurs als Ewout Genemens en Bas Muijs een opstap naar het grote publiek. Met het 35-jarig jubileum kijkt oud-leerling en huidig regisseur en docent Jeroen de Graaf terug op een mooie geschiedenis, maar ook op een raar jaar. ‘Ik had nooit gedacht dat ik online theaterles zou geven.’

Het grootste deel van haar bestaan en tot op heden is Rabarber gevestigd in de oude bibliotheek aan de Bilderdijkstraat. Begonnen met één klasje groeide ze uit tot een begrip, met meer dan duizend leerlingen aan zich verbonden. ‘Het is een school met een gigantisch netwerk geworden, waarbij ook samen wordt gewerkt met het Haagse onderwijs,’ vertelt de Graaf.

Ook Freek Kunz, oud-leerling en nu student lucht- en ruimtevaarttechniek, kijkt terug op een mooie tijd bij de theaterschool en koos er destijds zelfs zijn middelbare school op uit. ‘Het Dalton was de enige school die verbonden was aan Rabarber. Die samenwerking tussen theater en onderwijs had je nergens anders, dus ik had het er wel voor over om vanuit Delft naar school te fietsen.’

‘Het mooiste wat er is’

Net als andere verenigingen werd ook Rabarber gedwongen het afgelopen jaar creatief na te denken over de invulling van haar activiteiten. Al was dat wel even schakelen. ‘Eerlijk: theater hoort live, dat weten we allemaal. Maar ook voor ons is het mogelijk om multidisciplinair te werken. Veel activiteiten worden nu dus ook online aangeboden,’ aldus de Graaf.

De Graaf krijgt veel energie van de stukken die hij opzet en regisseert, maar het meeste geluk haalt hij nog uit het enthousiasme van zijn leerlingen. ‘De voorstellingen zijn prachtig. Maar als ik bij een les zie dat een zesjarig jochie eerst niet naar binnen durft, daarna toch blij meedoet en het zelfs jammer vindt dat de les is afgelopen, is dat echt het mooiste wat er is.’