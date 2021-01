Meerdere aanhoudingen na ongeluk in Escamp

Coronacijfers dalen: 124 nieuwe besmettingen in Den Haag

Het RIVM heeft tot vrijdagochtend 124 mensen in Den Haag positief getest op het coronavirus. Dat is een daling ten opzichte van woensdag, toen er 136 een positieve test thuisgestuurd kregen.

Landelijk zijn er 5791 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het is de zevende dag op rij dat dit aantal onder de 6000 uitkomt. In de afgelopen zeven dagen zijn er landelijk 37.230 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 5319 per dag. Die lijn gaat nog steeds omlaag.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal heel licht gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2354 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 14 meer dan op donderdag.

In de afgelopen drie weken is het aantal patiënten in de ziekenhuizen met bijna 500 gedaald. Het aantal Covid-patiënten op de intensive cares daalde van 673 naar 670. Dat aantal schommelt de afgelopen weken tussen de 650 en 700.