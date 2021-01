Den Helder Suns haalt in vierde kwart uit tegen The Hague Royals

Nadat Den Helder Suns in het eerste kwart meteen bij de les was en een gat sloeg (15-27), wist The Hague Royals zich terug in de wedstrijd te vechten. In het derde kwart kwam de Haagse formatie even terug tot zes punten: 39-45. Bij het ingaan van het laatste kwart (43-54) was nog alles mogelijk, maar de Royals gaven in de laatste tien minuten niet meer thuis. Met een 35-7 kwart score liep Den Helder weg naar een 52-89.

The Hague Royals moeten het gevoel van een déjà vu zeker gehad hebben toen de wedstrijd van start ging in Sportcampus Zuiderpark. Daar waar Boyd van der Vuurst de Vries vorig jaar nog 50 procent vanaf de driepuntlijn raak schoot, opende de Helderse captain nu wederom met een drietje. Vervolgens liet hij zijn teamgenoot, de 2.08 meter lange center, Yarick Brussen, een makkelijk jump shotje schieten, zodat de The Royals direct op achterstand stonden. De eerste punten aan Haagse zijde kwamen op naam van Eric Kibi, die tot twee keer toe hard door kon komen met fraaie dunks.

Den Helder was duidelijk niet onder de indruk en ging met een voorsprong van 12 punten aan het tweede kwart beginnen. En zo leek er geen vuiltje aan de lucht voor de mannen van coach Peter van Noord.

Toen het gat 16 punten werd, stond aan Haagse zijde Alhassan Barrie weer op. De man die minimaal goed is voor minimaal 10 punten in een wedstrijd, liet zich nu ook weer gelden. Eerst dunkte hij fraai raak, schoot allebei zijn vrije worpen raak (4/4 100 procent) om vervolgens een drietje naar binnen te laten glijden. Met de bekende Haagse bluf bleven The Royals in de wedstrijd en werd het tweede kwart winnend afgesloten (16-13). De stand: 31-40.

Na de pauze waren het Bart Bijnsdorp en Deividas Kumelis die de stand naar vijf punten verschil tilden en waardoor het weer een wedstrijd kon worden. Stand van den Elzen dacht daar heel anders over voor de Helderse formatie en knalde een drietje binnen. De Haagse formatie gaf zich op dat moment nog zeker niet gewonnen en zorgde de captain aan Haagse zijde, Kibi, voor het kleinste gaatje van de wedstrijd: vier punten verschil met nog 7 minuten op de klok. Helaas duurde het vier minuten voordat Jens te Velde de stilte doorbrak voor de Hagenaren, door allebei zijn vrije worpen raak te schieten: 41-51. En zo weer tien punten verschil.

Met hetzelfde aantal punten verschil gingen beide ploegen het vierde kwart in. Helaas zag coach Samson zijn moegestreden ploeg ten onder gaan en kwam The Hague Royals dan ook de eerste vijf minuten niet meer tot scoren. Toen de Helderse kruitdampen leken weg te trekken uit de Sportcampus gaf de soepel draaiende ploeg uit Den Helder nog één keer vol gas onder leiding van topschutters Ben Kovac en Dyon Halman (beiden 16 punten) en stond er uiteindelijk de stand van 52-89 op de borden.

Zaterdag reizen The Royals af naar Den Bosch, waar Heroes de volgende tegenstander is en zij uit een heel ander vaatje zullen moeten gaan tappen.