Voorzitter Ondernemend Nederland opgelucht over nieuwe steun: ‘Het is het begin van hoop’

Jozias van Aartsen in Spuigasten over Joe Biden, avondklok en toeslagenaffaire

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag Jozias van Aartsen, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-burgemeester van Den Haag, te gast.

Joe Biden is beëdigd als 46ste president van de Verenigde Staten. Rond 17.50 uur Nederlandse tijd legde hij voor het Capitool in Washington D.C. de presidentiële eed af. Met zijn 78 jaar is Biden de oudste president van de Verenigde Staten tot nu toe en na John F. Kennedy de tweede katholiek die het ambt bekleedt. Kort voor Bidens inauguratie werd Kamala Harris beëdigd als eerste vrouwelijke vicepresident. Hoe kijkt Van Aartsen als oud-minister van Buitenlandse Zaken naar de komst van Biden en Harris?

De avondklok komt er, maar gaat niet vanaf 20.30 uur, maar vanaf 21.00 uur gelden. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met invoering, maar dan moet de avondklok wel een half uur later ingaan dan het kabinet eerder van plan was. Het kabinet is het eens met de aanpassing, zo heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer laten weten. Hoe kijkt Van Aartsen als oud-burgemeester van Den Haag naar de uitvoerbaarheid van de avondklok?

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft dinsdag in het debat over het aftreden van het kabinet naar aanleiding van het vernietigende onderzoeksrapport naar het toeslagenschandaal hard uitgehaald naar het kabinet en functioneren van de Nederlandse rechtsstaat. Welke lessen moeten er na de toeslagenaffaire volgens Van Aartsen worden getrokken?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Podcast