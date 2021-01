Mee met bezorgdienst van Centrale Bibliotheek: ‘Mis de bieb zo’

Boekenwurmen zullen in tijden van lockdown het volgende dilemma wel herkennen: je bent door je eigen leesvoer heen en de bibliotheek is dicht. De Centrale Bibliotheek heeft daar iets op gevonden en brengt de boeken zelf langs bij de leesgierigen. ‘Waarom zijn we er als bieb? Om mensen te helpen.’

De bezorgservice van de bibliotheek was in eerste instantie bedoeld voor zeventigplussers, die door het coronavirus in een risicogroep vallen en moeilijk naar de bieb kunnen. Onlangs is deze bezorgservice uitgebreid voor studenten die moeten leren en scholieren die boeken van hun leeslijst moeten lezen. Daarnaast brengt de bieb ook boeken naar hen die door het coronavirus in quarantaine zitten.

Alexander Thole is werkzaam bij de Centrale Bibliotheek en brengt onder andere de boeken rond. ‘Er is nu een hoop gesloten’, vertelt hij aan Den Haag Fm. ‘Klanten willen graag iets te lezen hebben, om deze moeilijke tijd door te komen.’

Gemis

Dus met twee zware tassen vol boeken aan het stuur fietst Thole het centrum door, om de leesgrage klanten van de bibliotheek een nieuwe dosis leesvoer te geven. ‘Je weet niet half hoe blij je mij maakt’, vertelt de eerste klant van Thole. ‘Heel hartelijk bedankt. Dit is echt een gemis. ik mis het zo. Elke keer dat ik hoor dat de bieb dicht moet, denk ik: “nee, niet waar!”‘

De tweede klant is ook erg blij met de stapel verse boeken. ‘Ik ben zo’n lezer’, vertelt zij, ‘zelfs van kinderboeken!’ Ook zij mist de bibliotheek ontzettend. ‘Dat snuffelen in een bibliotheek, dat vind ik heerlijk.’

Voor nu moet het snuffelen in de boekenkasten nog even wachten, maar Thole is blij dat hij alsnog klanten blij kan maken op deze manier. ‘Waarom zijn we er als bieb? Om mensen te helpen. Als dat op deze manier kan, word ik daar heel blij van.’

Verslaggever Bob Brinkman fietste mee met Alexander Thole. Luister hier naar het hele verslag.