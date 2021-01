Het Nationele Theater streamt voorstelling, maakt zich startklaar voor opening: ‘Het wordt vanzelf lente’

Dat de theaters gesloten zijn, betekent niet dat de rode gordijnen ook dicht blijven. De theatersector zet namelijk in op voorstellingen live streamen, zodat de toneelliefhebber vanuit de woonkamer toch een theaterbeleving kan krijgen. ‘Maar online went niet’, aldus Cees Debets, directeur theater bij het Nationale Theater.

‘Het is een waardeloze tijd voor alle theaters en theatermakers, maar met name voor het publiek’, vertelt Debets. Het ‘online parallelle universum’, zoals de theaterdirecteur het noemt, went langzaam, maar hij snapt dat het theaterpubliek baalt.

Daarom zet het Nationale Theater alles klaar om – zodra het weer mag – weer volop te kunnen spelen. ‘Wat wij steeds zeggen: het wordt lente, de bloemen gaan heus weer bloeien en wij zijn nu die bollen aan het verzorgen.’ Tot die tijd zoekt het theater de samenwerking met partners, om livestreams te verzorgen. Vrijdagavond is het de beurt aan Opera2Day, met een voorstelling The Mad King.

Live in je woonkamer

‘Het gebeurt echt vanavond. Wat je normaal in de zaal ziet, ervaar je nu in de woonkamer’, legt Cees Debets uit. Een online theaterzaal dus, zonder maximum aantal lege stoelen om te vullen. ‘Het gaat om honderden kaarten die verkocht worden, en dat mag aan blijven groeien tot 20.00 uur.’

Opera heeft het vooroordeel aan zich hangen dat het stoffig is en elitair. ‘Opera2day maakt het toegankelijker. Daar staan zij bekend om. Het is voor iedereen heel erg leuk. Je kunt er kennis maken vanuit je luie stoel. En als je na twintig minuten denkt: “Ik vind het niets”, dan ga je lekker iets anders doen. Maar op deze manier maak je kennis met dingen die je nog niet kent.’

De moed

Hoe houd je als theatermaker in deze tijd vol? Hoop is daarin het toverwoord, volgens Debets. ‘De dag dat wij dicht moesten, 12 maart, is nog steeds een heel zwarte dag. Om 16.30 uur moest ik het personeel toespreken, want ze zouden om 17.00 uur beginnen met een voorstelling die een dag later in première zou gaan. Vanaf dat moment gaan wij van persconferentie naar persconferentie, om te horen of en hoe we open mogen.’

Het Nationale Theater wil het publiek blijven ontvangen. Nu dus online, maar ‘we blijven ons voorbereiden op de live ontmoeting’, zodat Het Nationale Theater startklaar is voor een opening, hoe vol of leeg de zaal ook mag zijn. ‘Wij zijn totaal afhankelijk van publiek. Een toneelstuk bestaat pas als je er naar kijkt’, besluit Debets.