Den Helder Suns haalt in vierde kwart uit tegen The Hague Royals

Politiek zet streep door fietspad door Oostduinpark

Meer in

De Haagse gemeenteraad wil niet dat er een fietspad door het Oostduinpark komt. De lokale politiek steunde een voorstel van de Partij voor de Dieren om de aanleg van de weg te voorkomen. Het fietspad door het Natura 2000-gebied tussen Scheveningen en Wassenaar komt er dan ook niet.

Raadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren wees het stadsbestuur op het feit dat het college zelf heeft afgesproken om de natuur te herstellen. ‘Het zou dan ook vreemd zijn een fietspad door een natuurgebied te leggen. Werkzaamheden, verharding en recreatie herstellen de natuur niet, maar schaden deze’, stelde raadslid Smit.

Den Haag FM berichtte eerder deze week over het voornemen om een fietspad aan te leggen. Al eind vorig jaar diende de Haagse VVD schriftelijke vragen in bij het stadsbestuur. Ook de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken kwam in het geweer tegen de aanleg van dit fietspad.