Voorzitter Ondernemend Nederland opgelucht over nieuwe steun: ‘Het is het begin van hoop’

Er ligt een nieuw steunpakket voor ondernemers klaar om de coronacrisis te overbruggen. In totaal is er 7,6 miljard beschikbaar voor onder andere loonsubsidies, het compenseren van onverkoopbare voorraden en een garantiefonds voor evenementen. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, is blij dat dit steunpakket is gepresenteerd.

‘Het is hard nodig. ik ben opgelucht dat er een robuust pakket ligt voor de komende zes maanden’, steekt Biesheuvel van wal in gesprek met Den Haag FM. ‘Je ziet heel veel ondernemers die door de reserves heen zijn. Als we zo veel mogelijk banen willen redden, dan is dit pakket keihard nodig.’

Het steunpakket is mede door Biesheuvel tot stand gekomen. ‘6 januari hebben wij (Ondernemend Nederland, red.) een pakket neergelegd die nodig was om ondernemers te helpen. Het lijstje van het kabinet is nagenoeg hetzelfde als ons lijstje. Er is goed naar ons geluisterd’, aldus voorzitter Biesheuvel.

Veerkracht nodig

Toch vindt Biesheuvel het moeilijk om te zeggen dat er nu ‘hoop’ is voor ondernemers. Daarvoor moeten er nog meer dingen gebeuren. ‘Hoop krijg je met een goed vaccinatieprogramma en herstelprogramma. Dit is wel een begin van hoop. Het begin van perspectief, maar er is veel meer nodig. De combinatie van steunmaatregelen, een exitstrategie en vaccineren moet leiden tot perspectief.’

Biesheuvel zijn advies is daarom helder: ‘Laten we 24/7 gaan vaccineren’, aldus de ondernemer. ‘Ik hoorde dat er minder coronatests worden afgenomen, laat die mensen die daar werken vaccineren.’ Maar zelfs daarmee zouden Biesheuvel zijn zorgen niet allemaal gedoofd worden. ‘Mijn grootste zorg komt na de crisis: hebben bedrijven de veerkracht om door te pakken? Dat wordt nog een opgave.’