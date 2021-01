Avondklok is ingegaan: straten zijn leeg, slechts een enkeling is nog buiten

Dode in woning Den Haag is 38-jarige vrouw; politie gaat uit van misdrijf

ADO Den Haag houdt punt over aan degradatiekraker tegen FC Emmen

ADO Den Haag heeft de degradatiekraker tegen FC Emmen niet kunnen winnen. Beide ploegen wisten niet te scoren, waardoor de wedstrijd eindigde zoals deze begon: 0-0.

Nadat ADO afgelopen dinsdag in de achtste finale van de KNVB Beker met 2-1 werd uitgeschakeld door Vitesse, stond de volgende kluif voor trainer Ruud Brood op het programma: het duel tegen hekkensluiter FC Emmen. Bij ADO maakte de 26-jarige Tomislav Gomelt zijn basisdebuut. De Kroaat kwam deze winter over van het Italiaanse Crotone.

FC Emmen kreeg na 24 minuten de eerste grote kans van de wedstrijd. Een voorzet van Caner Cavlan belandde bij Michael de Leeuw, die zijn inzet op de paal zag eindigen. Namens ADO was het nieuwkomer Gomelt die een aantal keer gevaarlijk was met een afstandsschot. Vlak voor rust liet keeper Dennis Telgenkamp een schot van de nieuwkomer los, waarna Michiel Kramer tot twee maal toe dicht bij een treffer was.

ADO legt sterke tweede helft op de mat

ADO kwam scherp uit de rust en kwam bijna direct op voorsprong. Een vrije trap van Marko Vejinovic belandde via het been van FC Emmen-speler De Leeuw op de paal, waarna doelman Telgenkamp de bal uit de lucht kon plukken. ADO bleef gevaarlijk en kreeg via Juan Familia-Castillo veel ruimte. Onder andere Vejionic kon na een aanval over de linker flank gevaar stichten, maar schoot rakelings over.

Ook in het Haags kwartiertje bonsde ADO op de Drentse deur. Na een aanval over rechts belandde de bal bij Vejinovic, die gevaarlijk kon uithalen. In de rebound was ook John Goossens dicht bij de openingstreffer, maar zijn pegel was niet goed genoeg om de oplettende Telgenkamp te passeren. In de extra tijd kreeg invaller Ricardo Kishna nog dé kans op de winnende, maar zijn inzet vloog naast het doel.

Midweeks duel

Door deze puntendeling blijven beide ploegen in de degradatiezone staan. ADO Den Haag wacht dit seizoen nog altijd op de eerste overwinning in een thuiswedstrijd.

Komende dinsdag staat de volgende klus voor ADO op het programma. Dan is FC Groningen de tegenstander.