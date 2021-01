Avondklok gaat om 21.00 uur in

De avondklok gaat zaterdagavond in en gaat gelden van 21.00 uur tot 4.30 uur. ‘Een heftige maatregel’, zei premier Mark Rutte woensdag bij de aankondiging van de avondklok. ‘Niemand wil een avondklok. Niemand staat er bij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet.’ Maar volgens de premier moet Nederland ‘zich nog één keer schrap zetten’, aangezien er wordt gewaarschuwd voor een derde golf.

Een boete voor overtreders is 95 euro. Er is een lijst met mensen die nog wel de straat op mogen tijdens de avondklok, maar zij moeten een formulier invullen met de reden waarom ze buiten zijn. Werkgevers moeten een werkgeversverklaring afgeven als hun personeel ’s avonds en ’s nachts op straat is om te werken. De avondklok eindigt in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 februari.