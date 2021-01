Avondklok is ingegaan: straten zijn leeg, slechts een enkeling is nog buiten

De avondklok is ingegaan. Iedereen moet tussen 21.00 uur en 4.30 uur binnen blijven. Alleen met een geldige reden mag je de straat op. Na het ingaan van de avondklok is het stil op straat. Verslaggevers van Den Haag FM en mediapartner Omroep West zien uitgestorven straten. Af en toe klinkt een vuurwerkknal en enkele mensen laten de hond uit.

In het centrum van Den Haag zijn de maaltijdbezorgers het best vertegenwoordigd. Vrijwel elke fietser of scooter die langs sjeest is van Thuisbezorgd of Deliveroo. Verder zijn er rondom het Spui en de Grote Marktstraat veel agenten, boa’s en HTM-controleurs op de been. Alleen mensen die gewone kleding dragen worden door de politie gecontroleerd, zoals twee mannen op een deelscooter die in gebrekkig Engels vertellen op zoek te zijn naar de Grote Markt, omdat daar een protest zou plaatsvinden. Maar op de Grote Markt is niemand te zien.

Zorgmedewerker Sheryda (34) staat rond 22.00 uur bij de halte op het Spui op de tram te wachten. Ze is net klaar met werken en is op weg naar haar huis in Laak. ‘Je maakt het niet vaak mee dat het zo rustig is. Je merkt het effect van de avondklok wel: de bussen en trams rijden vlotter door. Ze zijn nu zelfs te vroeg in plaats van te laat’, zegt ze met een glimlach.

Ze kijkt op haar telefoon, de tram komt over 8 minuten. Sheryda is in haar eentje op het perron, het is vrij donker en er is door de avondklok amper nog sociale controle. Toch voelt ze zich niet onveilig. ‘Ik heb veertien jaar gebokst’, antwoordt ze. ‘Hopelijk kunnen we snel weer naar normaal. Dat is voor iedereen beter, er zullen dan ook onderling minder irritaties zijn. Dus ik hoop dat deze tijd snel voorbijgaat.’ De tram is er, Sheryda stapt in, op weg naar Laak.

Zaterdagavond even na 21.00 uur op de kruising van de Houtwijklaan, de Oude Haagweg en de Groen van Prinstererlaan. ‘Zo stil kan ik het mij niet herinneren,’ zegt hoofdredacteur Henk Ruijl.

Nog aardig wat mensen in de Grote Marktstraat. Veel politie op de been, maaltijdbezorgers en mensen die op weg naar huis zijn nadat ze klaar zijn met hun werk, zo tekent journalist Ivar Lingen op.