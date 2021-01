Dode bij steekincident in woning Roggeveenstraat

In een woning aan de Roggeveenstraat is zaterdagmorgen rond 10.15 uur iemand om het leven gekomen bij een steekincident. De politie heeft twee personen aangehouden. Er wordt onderzocht wat hun betrokkenheid bij het overlijden is.

Agenten kregen om 10.15 uur de melding dat iemand gewond zou zijn geraakt in een woning aan de Roggeveenstraat. Hulpdiensten verleenden eerste hulp, echter bleek het slachtoffer te zijn overleden. Agenten doen onderzoek in en rondom de woning. Daarbij staat de vraag of het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen, centraal.

Foto: Regio 15.