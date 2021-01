Dode in woning Den Haag is 38-jarige vrouw; politie gaat uit van misdrijf

Oud-burgemeester Van Aartsen vindt burgemeesters die tegen avondklok waren ‘onverstandig’

De Haagse oud-burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) vond het ‘onverstandig’ dat enkele burgemeesters in Nederland tegen de avondklok waren. Zo waren de burgemeesters Pieter Broertjes van Hilversum en Lucas Bolsius van Amersfoort tegen een avondklok. ‘Ik denk dat dat niet verstandig was en het maakte het ook weer ingewikkelder’, zei Van Aartsen zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. ‘Hij was gewoon nodig, het had zelfs eerder gekund’, sprak de oud-burgemeester.

Volgens de Hilversumse burgemeester Broertjes was de maatregel ‘niet goed voor het draagvlak’ van het coronabeleid en zijn er nog andere beleidsverscherpingen voor handen. Ook zette hij vraagtekens bij de handhaafbaarheid. Daarin ze Broertjes niet de enige te zijn: de politie Midden-Nederland heeft in een brief kenbaar gemaakt moeite te hebben ‘voldoende capaciteit vrij te krijgen’, aldus de burgemeester. De burgemeester van Amersfoort noemde de avondklok ‘niet passend op dit moment’.

Ook de Tweede Kamer moest het ontgelden van Van Aartsen. ‘De Kamer heeft verhinderd dat het eerder kon. Ik heb altijd de indruk gehad dat de premier het eerder had willen doen, maar de Kamer wou het niet. De premier heeft zich daarbij neergelegd.’ Maar deze week ontstond er in de Tweede Kamer toch een meerderheid. ‘Maar de Kamer vergeet weer wat de Kamer vond: aanvankelijk niet en dan nu wel.’ Hij was wel blij dat de Tweede Kamer tot dat inzicht was gekomen. ‘Heel verstandig.’

Het debat over de avondklok in de Tweede Kamer noemde de oud-burgemeester ‘mager’. Van Aartsen: ‘Kan er een halfuurtje af of bij? Hou op, zeg.’ Hij loofde de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA, Lilianne Ploumen, voor haar rol in het debat. ‘Zij zei: ‘Daar gaat het toch niet om, het gaat om de kern van de zaak.’

Ook de korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen, oogstte lof. ‘Hij was heel nuchter en verstandig. Ik ben ervan overtuigd dat de politie er zich niet tegen heeft verzet. De politie zegt: ‘Oké, als het moet dan gaan we dat gewoon goed regelen.’ En dat gaan ze doen.’

De avondklok gaat deze zaterdagavond in. Tussen 21.00 uur en 04.30 uur mag je zonder geldige reden niet op straat zijn. Daarbij worden uitzonderingen gemaakt voor mensen die aan het werk moeten (en een werkgeversverklaring kunnen tonen), maar bijvoorbeeld ook voor het verlenen van hulp en het uitlaten van de hond. De maatregel is bedoeld om groepsvorming tegen te gaan en te zorgen dat mensen minder vaak bij elkaar op bezoek komen.