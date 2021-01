Pelle Matla nieuwe zakelijk leider Den Haag FM

Pelle Matla (51) is vanaf 15 februari de nieuwe zakelijk leider van Den Haag FM. Pelle wordt de opvolger van Rudo Slappendel die de omroep verlaat.

Met de komst van Matla krijgt de Haagse zender een flinke dosis ervaring en een breed netwerk erbij. Hij werkte eerder onder meer als correspondent in Parijs, bij het Financieele Dagblad, bij de Wereldomroep en bij Omroep West. Bij de regionale omroep werkte hij als verslaggever op de radio en volgde hij de Haagse politiek op de voet. Hij was de afgelopen 1,5 jaar hoofd programmering bij het mediamuseum Beeld en Geluid Den Haag. Zijn overstap naar Den Haag FM betekent dus een terugkeer in de mediawereld.

Hoofdredacteur Henk Ruijl van Den Haag FM en Omroep West is in zijn nopjes met de nieuwste aanwinst. ‘We trekken met Pelle een ervaren organisator aan, die ook nog zeer thuis is in de stad en het Haagse medialandschap’, zegt Ruijl. De komst van Matla komt op een goed moment. Den Haag FM verkeert sinds een jaar in een transitiefase. Zo worden de website en app vernieuwd, er is gestart met het radioprogramma Haags Bakkie, er is er meer en uitgebreider lokaal nieuws op de radio, er wordt meer verslag gedaan van ADO Den Haag en The Hague Royals en er worden meer journalistieke verhalen gemaakt, in nauwe samenwerking met mediapartner Omroep West. ‘Zijn komst betekent dan ook een verdere impuls voor de stadsomroep, die de ambitie heeft om de beste lokale omroep van Nederland te worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Pelle en journalistiek leider Ivar Lingen in deze missie zullen slagen’, aldus Ruijl.

Matla wordt als zakelijk leider onder andere verantwoordelijk voor alle ruim 100 werkzame vrijwilligers bij de omroep, het onderhouden van externe contacten en het aanbieden van een gevarieerde programmering op radio en televisie. In de transitiefase is ook veel aandacht voor verdere professionalisering van de vrijwilligers op de radio. Ook deze rol past Matla als een jas. Tijdens zijn journalistieke carrière doceerde Matla namelijk aan verschillende scholen, zoals op het Maris College in het Belgisch Park, maar hij gaf ook les op de Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht op het gebied van journalistiek.

‘Bij 100% Haagse omroep, voel ik mij 100% op mijn plek’

‘Ik heb ontzettend veel zin om bij Den Haag FM te beginnen’, zegt Matla. ‘Ik kijk er erg naar uit om met alle vrijwilligers en medewerkers de stadsomroep tot een onmisbaar lokaal radio- en tv-station en een online platform te maken, waar álle inwoners van Den Haag zich in kunnen herkennen, van alle postcodes, gezindten, achtergronden, leeftijden en interesses. Mijn journalistieke hart gaat sneller kloppen als ik denk aan de professionalisering bij de omroep die Ivar en ik samen met mediapartner Omroep West verder zullen vormgeven. En ik wil graag met diverse partners en partijen in de stad kijken wat voor mooie dingen we samen kunnen ontwikkelen. Kortom, ik denk dat ik me bij deze 100% Haagse omroep, 100% op mijn plek zal voelen!”