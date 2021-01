Avondklok is ingegaan: straten zijn leeg, slechts een enkeling is nog buiten

Billie Eilish en Crashing Bats in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Billie Eilish en Crashing Bats (foto).

De nieuwe single van Billie Eilish is geproduceerd door haar broer Finneas, tot zover niets bijzonders, maar wie zingt er mee? Rosalia, de Spaanse zangeres die al jaren furore maakt met haar mix tussen flamenco en pop. Zondagavond hoor je het duet, net als lekker veel Haagse nieuwen. Zo heeft de stevige band Crashing Bats een nieuwe track die ook al landelijke aandacht trekt, is er een spannende combi tussen Ava Nova en Mispoes en speelt Dyzack saxofoon op zijn nieuwste song.

Meer nieuwe muziek is er van Fat Boy Slim, John Legend, Birdy, Royal Blood, Death cab for Cutie, Sufjan Stevens, The The en Weezer. Tevens indierock van de dames van Palberta, de Britten Kiwi Jr en van het label van Tim Knol, de band Teddy’s Hit.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Foto: Nynke Hut