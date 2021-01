Brandweer redt kat bij woningbrand

De brandweer heeft zaterdagavond een kat gered bij een brand in de Linnaeusstraat in Den Haag. De brand was ontstaan in de keuken van een portiekwoning.

Even na 23.30 ontstond de brand op de eerste etage. De bewoner wist zelf buiten te te komen en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, vanwege het inademen van rook. De kat was nog binnen en is door de brandweer naar buiten gehaald. Uit voorzorg zijn tijdelijk vier woningen ontruimd.

De brandweer had de brand snel geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend.