Eigenaar Goudenregenbar kan zijn geluk niet op na verrassend huisbezoek van zijn vaste klanten

Het zijn moeilijke tijden, ook voor de horeca. Ondernemers worden dagelijks in onzekerheid wakker en kunnen voorlopig enkel hopen op betere tijden. Maar Marius van der Kleij, eigenaar van de Goudenregenbar, kon zaterdag zijn geluk niet op toen een aantal van zijn vaste klanten hem een verrassend huisbezoek gaven. Zo kreeg hij in deze lastige periode een welkom steuntje in de rug.

‘Als we bij zijn bar op bezoek komen zorgt Marius altijd goed voor ons’, zegt vaste klant Fred de Bruin. ‘Hapjes, drankjes, noem het maar op. Wij zijn hier vandaag met meerdere captains van de dartteams die daar spelen, en samen willen wij nu een keer voor iets voor hem doen.’

Marius was zichtbaar onder de indruk van de verrassing. ‘Top, echt helemaal top dit’, zegt hij. ‘Je ziet elkaar toch een tijdje niet, en je weet niet wanneer je weer open gaat. Dan is het mooi om te zien dat de mensen je niet vergeten zijn. Echt hartverwarmend.’