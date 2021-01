Gedichten, gedichten, gedichten in Het Woordenrijk

Vanaf donderdag is het Poëzieweek In Nederland, daarom hoor je zondagavond in Het Woordenrijk heel veel gedichten, onder meer van de oude en van de net geïnstalleerde Dichter des Vaderlands. Maar we kijken ook dichterbij huis, zo zet schrijfster Geraldina Metselaar een ouder gedicht over onze stad in een actueel daglicht:

Corona, blue monday, een Brits virus op de loer en ook nog een avondklok

en ik, of misschien wij, verlangen naar onze stad Den Haag

die overvol is en waar het gezellig is

waar je een drankje kan doen op een terras

dus ik ga mijn stad het hof maken:

Den Haag ademt de geur van chique stad

Van Koninklijken bloede – goudomrand

Ondergedompeld in een zeezouten bad

Maar ach, die zoete tijden van weleer

Echt! Die komen niet weer, want

de toekomst lonkt – The Hague;

International city achter de duinen

En ik voel me als een ongekroonde koningin

Heb knagende gevoelens, rinkelende bellen

Kan ik mijn residentie weer in ere herstellen?

Want ik verlang naar van die vorstelijke dagen

In mijn welriekende wereldstad: ‘s Gravenhage

– Geraldina Metselaar, uit de bundel ‘Den Haag, ik heb je lief’

Poëzieweek begint donderdag en zie je vooral online voorbij komen, zoals dagelijks op de socials van Poetry International, donderdag op de site van de Haagse Kunstkring met hun traditionele Poëziesalon, maar ook dagelijks na het 8-uur-journaal zal een dichter te zien zijn. In het Woordenrijk gaan zondagavond enkele dichters aan de haal met het thema ‘Samen’, zoals Edith de Gilde, Alexander Franken en Marike Verheul. Deze week vond de overdracht plaats van de oude (Tsead Bruinja) naar de nieuwe (Lieke Marsman) Dichter des Vaderlands, beiden lezen enkele gedichten voor waarin ondermeer hun blik de actualiteit te horen is. Tevens hoor je een verslag van de wandeling die dichter/docent Diann van Faassen hield met de jonge dichter Mirle Wittekoek in het kader van het Winternachtenfestival. Theatermaker en Poezieboy Jos Nargy mist het uitgaan en het dansen op Tekno en zet dit om in een vlammende ode aan het club-leven, natuurlijk met toepasselijke muziek. Tot slot tipt Corina Maduro ons nog mooi leesvoer en is er muziek van Anne-Tjerk Mante, Kristel Snellen & Arno Loriaux.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.