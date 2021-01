Marcel Verreck: ‘Carnaval tijdens avondklok: boa’s misleiden met hondenpakken en vuilniszakkostuums’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij onder andere de inauguratie van Joe Biden, het financiële schandaal bij de gemeente Den Haag en de invoering van de avondklok.

‘Ik ben het niet van plan, maar het is een saaie tijd, dus elk verzetje is mooi meegenomen. Ik vrees dat er ook in Den Haag een vruchtbare combinatie met carnaval zal worden aangegaan, waarbij het verkleden een nieuwe dimensie krijgt. Ik zal niemand aangeven, maar ik weet dat ze in mijn straat in de weer zijn met hondenpakken en vuilniszakkostuums (om bij de nadering van een BOA stokstijf naast de stoeprand te gaan staan. Helaas hebben wij bij ons in de buurt ondergrondse vuilcontainers, maar goed als grofvuil kom je ook een heel eind, zeker bepaalde mensen bij mij in de straat)’, aldus de columnist.