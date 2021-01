Onrustig in Schilderswijk: brand op trambaan, motoragent moet vluchten

Het is zondagavond onrustig in de Schilderswijk in Den Haag. Op de trambaan in de Hobbemastraat is iets in brand gestoken en er zijn veel mensen op de been. De Hobbemastraat is inmiddels afgesloten, maar er zijn ook brandjes op de kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade. Een motoragent die aanwezig was in de wijk, moest vluchten voor een groep jongeren.

De Mobiele Eenheid is aanwezig in de wijk en de Hobbemastraat wordt op dit moment schoongeveegd. De groep die zich tegen de politie keert, gooit met voorwerpen. Bij het brandje op de trambaan waren meerdere ontploffingen, is te zien op beelden.

Op social media werd zondagmiddag een oproep gedaan om te gaan demonstreren op het Hobbemaplein. Eerder op de dag was het ook onrustig in Amsterdam en Eindhoven. In die steden werden demonstraties tegen het coronabeleid verboden, maar toch kwamen er veel mensen op af. Relschoppers richtten veel schade aan.

Foto: Regio 15.