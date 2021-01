The Hague Royals hard onderuit tegen Heroes Den Bosch

The Hague Royals speelde zaterdagavond in Den Bosch een loodzware uitwedstrijd, waarbij de Hagenaren uiteindelijk met 92-46 hard onderuit gingen tegen de Heroes. Nieuw aan Haagse zijde was Willem van der Togt, maar helaas kon de pointguard afkomstig van Lokomotief Rijswijk ook geen potten breken. The Hague Royals legde de Bosschenaren, die uit voorzorg de Sloveen Miha Lapornik aan de kant hielden, geen strobreed in de weg.

Of je van een totale offday van de groen-gelen mocht spreken, blijft eigenlijk de vraag. The Hague Royals startte stroef en leek wel onder de indruk van de “Home of Basketball” (overigens lege) Maaspoort. Nadat Thomas van der Mars de jump ball won duurde het ruim drieënhalve minuut voordat Jens te Velde het net voor de eerste keer wist te vinden voor een 7-2 achterstand. Nadat JaCori Payne voor de Heroes twee bommetjes liet knallen in het eerste kwart, schoot overigens vanachter de driepuntlijn 100% (4/4), keken The Hague Royals al tegen een achterstand aan van 13 punten.

Het tweede kwart leek het erop dat The Royals de schroom van zich af gingen gooien en wat er Haagse bluf te bespeuren was. En kropen de mannen van Bert Samson binnen de tien punten marge via een driepunter van Piotr Pandura, 24-15 verschil 9. Nadat dit voor Piotr klaarblijkelijk naar meer smaakte vuurde hij nogmaals een bommetje en was de stand 29-22. De resterende tijd van het tweede kwart wisten The Hague Royals nog slecht 2 keer de Bossche basket te vinden, ruststand 50-26.

De Haagse formatie verloor deze avond ieder kwart met minimaal 10 punten verschil zodat The Hague Royals ook het derde kwart moesten buigen met twaalf punten verschil. Absolute plaaggeest van de avond was de geslepen nummer 3 aan Bossche zijde Payne die uiteindelijk met 24 punten The Hague Royals de das om deed. Tel daarbij op de sterke optredens van van der Mars 20 punten en good old captain Stefan Wessels 15 punten en het verhaal van deze wedstrijd is duidelijk. Een ijzersterk optreden van Heroes Den Bosch die liet zien weer een ploeg te hebben wat mee kan gaan doen voor het kampioenschap, chapeau! Eindstand: 92-46.

Voor The Hague Royals absoluut weer een ervaring rijker, die de ploeg mee kan nemen naar volgende week waar de Haagse ploeg op verplaatsing gaat naar Rotterdam. Hier zal zeker sprake zijn van een net zo pittige klus, waar zij namelijk het Feyenoord zullen treffen van oud-bondscoach Toon van Helfteren.