Inwoners praten mee over bestemming Spuiplein: ‘Meer groen is een duidelijke wens’

Met het Spuiplein is al jaren niks gebeurd, tot nu. OKRA Landschapsarchitecten ontwikkelde drie scenario’s voor het plein en de Haagse inwoners mogen meebepalen over de definitieve keuze. En dat is een belangrijke, vertelt Jooske Baris van Platform STAD Den Haag. ‘Als je vanuit Centraal Station naar het centrum loopt, is dit één van de eerste dingen waar je tegenaan loopt. Het moet dus wel uitnodigend zijn.’

Aan het Spui wordt al een tijd gewerkt aan het toekomstige cultuurcentrum Amare, waar onder meer het Zuiderstrandtheater en het Koninklijk Conservatorium zich zullen vestigen. Het Spuiplein liep langere tijd achter op de ontwikkelingen, maar daar komt nu verandering in.

De focus van de drie scenario’s verschillen, maar hebben één ding gemeen. Baris: ‘Meer groen was in alle gevallen een duidelijke wens, maar hoe we dat willen gebruiken verschilt.’ Zo heeft de ene inrichting meer weg van een tuin en is er bij de andere meer plek voor evenementen.

Het online gesprek vindt morgen om 16.30 plaats via de website van Platform Stad. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, maar je kan hier nog wel de drie scenario’s bekijken die momenteel op tafel liggen.