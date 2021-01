The Hague Royals hard onderuit tegen Heroes Den Bosch

Jan van Zanen bespreekt met burgemeesters handhaving van de avondklok

De ongeregeldheden die dit weekend op meerdere plaatsen in Nederland uitbraken rond het ingaan van de avondklok, zoals zondagavond in de Schilderswijk, staan maandag hoog op de agenda van het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, waaronder de Haagse burgemeester Jan van Zanen (voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden), bespreken dan met elkaar de bestaande en mogelijk ook nieuwe maatregelen rond de avondklok. Die is zaterdagavond voor het eerst ingegaan en geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus.

Voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls hoopt maandag meer duidelijkheid te krijgen over wie er precies op de verboden demonstraties zijn afgekomen.

Ook de stand van zaken rond het vaccineren komt aan de orde. Voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van de GGD’s, komt de 25 burgemeesters informeren over de continuïteit van de zorg op dit moment. Daarbij komt ook de stand van zaken rond het vaccineren aan de orde. Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift namens het kabinet aan bij het beraad. Grapperhaus en beraadsvoorzitter Bruls geven na afloop van de vergadering een toelichting op de besluiten.

Het Veiligheidsberaad heeft voor het eerst niet ’s avonds plaats, maar al aan het eind van de middag. Daardoor kunnen alle deelnemers aan het overleg voor 21.00 uur, als de avondklok ingaat, thuis zijn.