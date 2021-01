Jongerenwerkers in de Schilderswijk: ‘Wij staan klaar om de politie te helpen tijdens avondklok’

‘Verschrikkelijk.’ ‘Krankzinnig.’ ‘Schandalig.’ De jongerenwerkers Yassine Abarkane (Stagehuis Schilderswijk) en Mekki Abdellatif (buurtcentrum De Mussen) hebben een dag na de avondklokrellen in de Schilderswijk geen goed woord over voor de ongeregeldheden. Om herhaling te voorkomen roepen zij de politiedriehoek op om jongerenwerkers in te zetten tijdens de avondklok. Dat meldt mediapartner Omroep West.

In aanloop naar de avondklok dit weekend hebben jongerenwerkers in de Schilderswijk vorige week al aangeboden om mee te helpen bij de handhaving van de zware coronamaatregel. Zonder succes. Juist vanwege diezelfde avondklok moesten ook de jongerenwerkers volgens Abarkane binnen blijven: ‘Wij kregen te horen dat onze hulp niet nodig was en dat de politie robuust zou gaan optreden.’

Maandag hoopt hij dat ze daar anders over denken: ‘Hopelijk staan ze nu wel open voor onze hulp’. Abdellatif sluit zich daar bij aan: ‘De politie moet alle middelen inzetten om nieuwe rellen te voorkomen. Jongerenwerkers kunnen geen wonderen verrichten, maar wij kunnen wel een steentje bijdragen. Wij hebben goede contacten en begrijpen de jongeren. Zij luisteren toch minder naar de politie. Dat zorgt toch voor confrontatie.’

Protest

De avondklokrellen zijn volgens de twee jongerenwerkers op geen enkele manier goed te praten. Abdellatif: ‘Het deed mij echt pijn om die beelden te zien.’ Abarkane: ‘Als je het er niet mee eens bent, moet je niet je wijk klein slaan.’ Toch komen de ongeregeldheden niet helemaal onverwacht.

‘Nederland is coronabeu. Het volk staat niet echt achter een avondklok,’ aldus Abdellatif. ‘Jongeren mogen niets meer, alles is hun afgenomen de afgelopen tien maanden. Het enige wat ze nog konden was ’s avonds op straat hangen. Zelfs dat kan niet meer,’ zegt ook Aberkane. ‘Ik begrijp dat ze daar tegen protesteren, maar deze manier is niet de juiste manier. Absoluut niet.’

Landelijk probleem

De twee Haagse jongerenwerkers zijn er allebei van overtuigd dat de ongeregeldheden zijn aangewakkerd door de avondklokrellen in onder meer Urk, Stein, Eindhoven en Amsterdam. Abdellatif: ‘Het doet mij echt pijn dat dit ook weer in de Schilderswijk gebeurd. Maar dit is echt niet een Schilderswijkding, dit speelt in heel Nederland. Dit is een landelijk probleem.’

De jongerenwerker bestrijdt ook dat het alleen jongeren zijn geweest die de straat op zijn gegaan. ‘Op de beelden uit Urk, Amsterdam en Eindhoven zie je ook dertigers en oudere mensen. Maar ja, jongeren gaan wel sneller een stapje verder.’ Daarbij gaat het volgens hem ook niet alleen om relschoppers: ‘Natuurlijk zullen er ook sensatiezoekers tussen zitten, maar ik denk wel dat het echt een protestactie was.’