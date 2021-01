Meerdere arrestaties na onrust in Schilderswijk

De politie heeft zondagavond meerdere mensen aangehouden na de onrust in de Schilderswijk. Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen hoeveel arrestaties er precies zijn verricht, meldt mediapartner Omroep West.

De onrust in Den Haag begon zondagavond rond 20.00 uur, nadat het eerder op de dag al in verschillende andere steden uit de hand was gelopen. Mensen hadden in Den Haag op het Hobbemaplein afgesproken. ‘Rond 20.00 uur begon het daar op te lopen met het aantal mensen’, zegt de politiewoordvoerder.

‘Collega’s met de platte pet waren hierbij aanwezig en zij meldden dat er met stenen en zwaar vuurwerk naar ze werd gegooid’, zo beschrijft de woordvoerder de gebeurtenissen. ‘Daarom is er in overleg met de burgemeester besloten om de Mobiele Eenheid in te zetten. Die hebben enkele charges uitgevoerd. Rond 21.15 uur was de rust weer teruggekeerd en konden we mensen waarschuwen en boetes geven waar nodig. Ook zijn hierbij enkele aanhoudingen verricht. De precieze aantallen hebben we nog niet paraat.’

Extra overleg

De woordvoerder veroordeelt de acties van zondag. ‘Het is belachelijk en gaat alle perken te buiten. We zitten midden in een pandemie waar veel druk op is. Aan ons is het de taak om de avondklok te handhaven en dan stuit je op een groep die alleen maar uit is op rellen.’

De politie zal de komende dagen extra aanwezig zijn in de stad. ‘De gebeurtenissen baren ons wel zorgen, dus we zullen de komende dagen veel aanwezig zijn in de wijken. We zullen hierbij vooral aanwezig zijn op plekken waar we signalen krijgen dat het nodig is. We gaan ons hier goed op voorbereiden’, vertelt de woordvoerder. ‘Er is vandaag een extra overleg met het Openbaar Ministerie en de burgemeester over de te volgen aanpak.’

Noodverordening instellen

De Haagse politiek reageerde eensgezind na de ongeregeldheden in de Schilderswijk. Zo roept Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos burgemeester Jan van Zanen op om een noodverordening in te stellen om zo op te kunnen treden bij ongeregeldheden in de stad. Hij wordt hierin gesteund door Kavish Partiman van het CDA.

Ook luisteraars van Radio West spraken hun afschuw uit over de gebeurtenissen van zondag. ‘Ik vind het vreselijk, afschuwelijk. Ik begrijp het ook niet’, reageert een vrouw in West Wordt Wakker. ‘Dit zijn geen demonstranten, dit zijn mensen die geen opvoeding hebben genoten. Ik snap het verzet ook niet. De maatregelen zijn zo noodzakelijk. Als al die mensen die tegen zijn zich gewoon aan de regels hadden dan was het allemaal niet nodig geweest.’

Belediging voor iedereen

Een andere luisteraar is het hiermee eens. ‘Ze hebben nergens respect voor. Het raakt me heel diep’, vertelt ze emotioneel. ‘Ik heb een dochter in de uitvaart werken, die hebben het zo vreselijk druk. Door dit uitschot. Een andere dochter werkt in de zorg en ik heb zelf ook nog iemand verloren door corona. Ik denk dan gebruikt je verstand. Dit is schandalig. Het is een belediging voor iedereen die zich met corona bezighoudt. Het zit me echt hoog.’