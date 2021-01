Rutte: rellen zijn geen protest maar crimineel geweld

De rellen die dit weekeinde in verschillende steden hebben plaatsgevonden hebben niets met protesteren te maken, zegt premier Mark Rutte. Het gaat om “crimineel geweld” en dat zal volgens hem ook zo worden behandeld.

Het is zondagavond onrustig geweest in de Schilderswijk in Den Haag. Er waren veel mensen op de been en op de trambaan in de Hobbemastraat werd even na 20.00 uur iets in brand gestoken. Rond 21.30 uur was de situatie in de wijk aardig onder controle.

“Je vraagt je werkelijk af, wat bezielt deze mensen”, zegt de minister-president in een eerste reactie op maandagochtend. “De politie heeft zeer adequaat opgetreden, op alle plekken.”