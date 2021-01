Schade aan woningen door ontploffing in Loosduinen

Enkele woningen in de Preludestraat in het Haagse stadsdeel Loosduinen hebben flinke schade opgelopen door een ontploffing. Die werd volgens de politie vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Bewoners werden zondag rond 06.30 uur opgeschrikt door de luide explosie. De politie heeft nog geen dader of daders aangehouden en is op zoek naar getuigen.

Aan meerdere woningen in de #Preludestraat in #DenHaag ontstond gisterochtend schade na een ontploffing van vermoedelijk zwaar vuurwerk. Wij onderzoeken de explosie. Iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844 of M 0800-7000. https://t.co/yVd0tDQrM7 @polloosduinen

