‘Scheveningen’ van De Kraaien goed voor 15.000 views in één weekend

De Kraaien brachten afgelopen vrijdag hun nieuwste single ‘Scheveningen’ uit en die is goed ontvangen. De lofzang aan het stadsdeel is op You Tube tot nu toe meer dan 15.000 keer bekeken en dat aantal blijft snel stijgen. Bernd Gansebev is onderdeel van de Haagse formatie en vertelt erover bij Den Haag FM: ‘Het is toch wel het mooiste plekje langs de Nederlandse kust, dat verdiende een eigen track.’

‘Door de haven lopen, lekker harinkje erbij, leuke mensen en de Keizerstraat, heerlijk!’ Gansebev vertelt wat hem met De Kraaien heeft gebracht tot de nieuwste ode aan Scheveningen. ‘Op alle fronten is het gewoon een mooie plek. Sommige mensen zeggen dat door vernieuwing de oude charme eraf gaat, maar ook dat hoort erbij en moet je niet tegenhouden, vind ik.’

‘Er liggen mooie dingen op de plank’

Wel maakt Gansebev zich zorgen om de gevolgen die de Scheveningse bedrijvigheid ondervindt van de coronacrisis. ‘De laatste tijd lijkt het alsof de ene na de andere winkel moet sluiten. Overal zie je houten platen voor de ramen, dat kan echt niet.’ Met het nummer hopen De Kraaien er dan ook wat positiviteit te kunnen brengen. ‘We wilden echt een keer iets maken vóór de Scheveningers. En om ze in deze tijd een hart onder de riem te kunnen steken.’

De mannen van De Kraaien hebben tot nu toe goede reacties gehad op ‘Scheveningen’, maar volgens Gansebev zit er nog veel meer aan te komen. ‘We blijven altijd creatief en we hebben veel nieuwe muziek opgenomen. Er liggen een paar mooie dingen op de plank en we zetten nu de puntjes op de i. Het kan zomaar een kwestie zijn van een paar weken voor er weer iets uitkomt.’

Kijk hier naar de videoclip van ‘Scheveningen’.