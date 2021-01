Wereldleiders online te gast bij klimaattop in Den Haag

Jongerenwerkers in de Schilderswijk: ‘Wij staan klaar om de politie te helpen tijdens avondklok’

Vandaag is in Den Haag de Climate Adaption Summit begonnen: de online klimaattop waarbij grote namen uit de internationale politiek virtueel aanschuiven. Zo zijn onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Canadese minister-president Justin Trudeau te gast om te spreken over de wereldwijde klimaatproblematiek.

De wereldwijde online conferentie is bedoeld om concreet te maken hoe samenlevingen en economieën zich aan zouden moeten passen aan de gevolgen van aanhoudende klimaatverandering in de komende jaren. Deelnemers bestaan uit onder andere wereldleiders, academici, internationale organisaties en jongerenvertegenwoordigers.

Deze klimaattop is nu groener dan ooit, omdat deelnemers niet naar Nederland hoeven te vliegen. Het programma van twee dagen is verdeeld over vier kanalen waarop verscheidene onderwerpen aan de orde komen als rampenrisico-management, natuurlijke klimaatoplossingen en landbouw- en voedselzekerheid.

Je kan de Climate Adaption Summit digitaal bijwonen door je hier te registreren.