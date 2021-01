Inwoners praten mee over bestemming Spuiplein: ‘Meer groen is een duidelijke wens’

Wie wordt journalist van het jaar? Kijk online mee naar bekendmaking vanuit centrale bibliotheek

Wie wordt uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2020? De jury van Villamedia is eruit en maakt donderdag 28 januari vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui in Den Haag bekend wie de titel een jaar lang mag dragen. De bekendmaking en de uitreiking van de prijs zijn vanaf 16.00 uur te volgen via een livestream op Villamedia.nl en op de social-mediakanalen van Villamedia. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen gasten op locatie aanwezig zijn.

Tijdens de uitzending zal het beeldje dat bij de prijs hoort – volledig coronaproof – aan de winnaar worden uitgereikt door demissionair minister van Onderwijs en Media Arie Slob.

Naast de Journalist van het Jaar wordt ook de Afstudeerprijs Villamedia uitgereikt. De afstudeerprijs bekroont de scriptie (bachelor of master) die het afgelopen jaar het meest blijk geeft van journalistiek talent.

Ook kijken we terug op het roerige jaar 2020 met de winnaars van vorig jaar, Jan Kleinnijenhuis van Trouw en Pieter Klein van RTL, die de prijs kregen voor hun onderzoek naar de toeslagenaffaire in 2019.

Villamedia kiest sinds 2006 jaarlijks de Journalist van het Jaar. Eerdere winnaars zijn onder anderen Joris Luyendijk, Bram Vermeulen, Antoinette Hertsenberg, Bas Haan en de duo’s Joop Bouma en Jet Schouten, Eric Smit en Kim van Keken en Sarah Sylbing en Ester Gould.

De jury van de Journalist van het Jaar bestaat uit de redactie van Villamedia, aangevuld met vaste medewerkers van de titel en de redactieadviesraad. Daarin zitten onder andere Cisca Dresselhuys, Tony van der Meulen en Tonie van Ringelestijn.

De Journalist van het Jaar wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag. De uitreiking vindt plaats in de Centrale Bibliotheek aldaar. De gemeente is verheugd dat de prijs na een aantal jaar weer terug is in ‘de stad van Vrede en Recht, die opkomt voor het belang van vrije en onafhankelijke journalistiek’.

De uitreiking Journalist van het Jaar is donderdag 28 januari vanaf 16.00 uur te volgen via een livestream op villamedia.nl en op de social media-kanalen van Villamedia: Facebook, Twitter en Youtube.