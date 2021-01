Brandbrief Haagse scholen: ‘Houd vast aan een gekozen koers’

Zeven regionale basisscholen hebben een brandbrief naar minister Arie Slob gestuurd, meldt mediapartner Omroep West. De scholen vragen de minister om met de schoolsluitingen vast te houden aan een gekozen koers en de plannen voor de scholen niet meer zo vaak te wijzigen. ‘Leerkrachten weten niet waar ze aan toe zijn en de energie raakt hierdoor op.’

‘De brief heeft de titel ‘Houd koers’ gekregen’, legt Ivan Trouwborst, directeur van Kindcentrum Snijders in Rijswijk uit. ‘De afgelopen vijf weken zijn er zes wijzigingen voorgesteld om scholen wel of niet of later of eerder te openen of te sluiten. De Tweede Kamer en onderwijsbonden zijn er over aan het vergaderen, terwijl de leerkrachten al plannen aan het maken zijn. Tot vijf keer toe hebben leerkrachten in zeer korte tijd hun plannen moeten aanpassen. Dat is onhoudbaar.’

Trouwborst benadrukt dat de scholen niet willen weten wanneer de lockdown eindigt, maar dat er sneller duidelijkheid moet komen voor leerkrachten. ‘Als de situatie verslechtert en we zitten nog drie maanden thuis, dan zorgen we ervoor dat we nog drie maanden online onderwijs geven. Dat is niet waar het ons om gaat. We willen graag dat als de minister een uitspraak doet over hoelang het thuisonderwijs duurt, dat hij zich er dan aan houdt.’

Voor docenten is dit vermoeiend

De oproep van de directeuren is niet alleen aan de minister gedaan, maar ook aan de PO-raad, de sectorvereniging van het basisonderwijs, en de vakbonden. ‘Voor de kerst gingen de scholen dicht en binnen drie dagen waren de vakbonden, onderwijsraad en ministerie in discussie of de scholen wel of niet eerder open zouden moeten en wat de mogelijkheden zijn. Voor docenten is dit erg vermoeiend, want zij moeten hier hun plannen op aanpassen’, legt Trouwborst uit. ‘We merken dat de energie hierdoor opraakt. Het water staat ze echt tot de lippen.’

De directeur van de Rijswijkse school heeft de brief gestuurd met zes andere Haagse basisscholen. ‘We hopen met het ministerie en de PO-raad hierover in gesprek te kunnen. Want we hebben de brief met zeven directeuren gestuurd, maar het hadden er veel meer kunnen zijn. Overal hoor je dezelfde geluiden. Er zijn zo veel wijzigingen die leerkrachten uit moeten voeren zonder dat ze erbij worden betrokken.’

Maatschappelijk zo belangrijk

De briefschrijvers hopen dat het ministerie bij het maken van beleid meer oog gaat hebben voor de gezondheid van de leerkrachten. Volgens Trouwborst is dit noodzakelijk om het onderwijs door te laten gaan. ‘Als je het onderwijs maatschappelijk zo cruciaal vindt, zorg dan voor de gezondheid van leerkrachten. Dat kan door het vaccineren van docenten, maar je weet ook dat als een verkouden kind op school komt dat een leerkracht binnen een dag ook verkouden is en thuis moet zitten. Natuurlijk hebben we de kinderen het liefst gisteren nog op school, maar moeten we wel in context doen dat het voor de leerkrachten ook kan. Een gezonde leerkracht is de garantie voor goed onderwijs.’

Trouwborst hoopt dat de brief helpt om de leerkracht een centralere rol te geven in de huidige problemen in het onderwijs. ‘Dat geldt voor nu, maar straks is corona ook weer voorbij. Hopelijk is dit weer heel snel. Maar dan moeten we de kinderen ook wat bieden. Betrek de leerkrachten bij de plannen. Zij weten wat hun kinderen nodig hebben. Instituten staan daar toch te ver vanaf. Stel scholen dan ook tijdelijk in staat om ze te laten doen wat voor elke school afzonderlijk nodig is.’