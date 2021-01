ME kort ingezet in Schilderswijk om onrust

Probleem jongeren in Schilderswijk is nu: verveling, werkloosheid en eenzaamheid

Sinds door de regering is besloten tot een avondklok worden met name jongeren hard getroffen. Jongerenwerk ziet dat door de lockdown veel jongeren in de Schilderswijk worstelen met verveling, werkloosheid en ook eenzaamheid.

Hoewel buurthuis De Mussen voor kwetsbare groepen wel geopend is, missen veel jongeren de sportmomenten, contact met vrienden, winkelen en uitgaan. En daardoor ontstaat eenzaamheid, zegt jongerenwerker Karim el Boujjoufi van De Mussen tegen Den Haag FM.

Ook Zakaria, een jongere uit de buurt, ervaart deze problemen zelf. “Ik heb mijn baantje als koerier in de horeca ook verloren”, vertelt hij. Maar het is hem wel gelukt een nieuw baantje te vinden, waardoor hij toch bezig kan zijn. En door alle online lessen wordt ook school lastig om te volgen.

Het probleem nu met de avondklok is dat veel jongeren juist ’s avonds na 21:00 uur nog graag naar buiten willen om elkaar te ontmoeten. De oorzaak ligt volgens beide ook in de ruimte die de jongeren thuis hebben. “Ik ken de situatie, grote gezinnen in kleine woningen”, zegt Zakaria, waarop Karim hem aanvult: “dan is het fijn om ’s avonds nog even een blokje om te maken of vrienden op dit soort pleinen te ontmoeten”.

Zakaria denkt dat de meeste jongeren de tijd nu gaan opvullen door te gamen, films te kijken en online contact te houden, “maar het allerbelangrijkste is gewoon de band die je onderhoud met je familie, die kan sterker worden”, zegt hij vol overtuiging. En ook zou je de tijd kunnen gebruiken door je meer op school te concentreren, vult hij aan.

Toch wordt de avondklok vooral ook als lastig ervaren. Maar ondanks alle onrust die de afgelopen avonden in ondermeer de Schilderswijk heeft plaatsgevonden, roepen zowel Karim van het Jongerenwerk als buurtjongere Zakaria op om met de avondklok gewoon thuis te zijn en thuis te blijven. “Dan komen we er zo snel mogelijk uit”, aldus Zakaria.