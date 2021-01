Poolse gemeenschap zet zich in voor goed doel: ‘Juist nu belangrijk om ziekenhuizen te helpen’

Al 29 jaar zamelt het Great Orchestra of Christmas Charity (GOCC) geld in voor ziekenhuisapparatuur in Polen. Nu lijkt dat een beetje ver van huis, maar ook de Poolse gemeenschap in Den Haag zit niet stil; met een aantal mensen zijn zij in samenwerking met het GOCC een inzamelingsactie gestart. ‘Zeker in deze tijd willen we ziekenhuizen een hart onder de riem steken,’ vertelt Julia Lucas, die zich al vijf jaar vanuit Den Haag inzet voor het doel.

Afgelopen jaar ondervond ook het GOCC last van de coronacrisis. ‘Normaal gesproken organiseren we een groot feest met verschillende activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen met spelletjes, veilingen en loterijen. Daarbij wordt ook nog eens veel en goed gekookt,’ aldus Lucas die vertelt over een feest waar de meesten van ons zich in deze tijden nog maar moeilijk iets bij kunnen voorstellen.

Online activiteiten

Het evenement, dat is bedoeld om geld in te zamelen voor het GOCC, kon dit jaar geen doorgang vinden, maar dat hield de organisatie niet tegen. ‘We vinden het belangrijk om door te blijven zetten. Een bijeenkomst is niet mogelijk, maar je kan nog steeds online eten bestellen en meedoen met veilingen. De opbrengsten hiervan worden gedoneerd.’

Wil je je eigen steentje bijdragen, kijk dan op de Facebookpagina. Je kan ook in levenden lijve helpen door te doneren bij je lokale Poolse supermarkt. De winkels die meewerken zijn te herkennen aan posters met het logo: