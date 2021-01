Schilderswijk aanhoudend negatief in het nieuws: ‘Andere bewoners zijn de dupe’

De Schilderswijk is de afgelopen dagen breed in het nieuws geweest vanwege de avondklokrellen; niet alleen regionaal, maar ook nationaal heeft de wijk te maken met negatieve aandacht. Itai Cohn is oprichter van Schilderswijk Bewonerstours en kent de wijk op zijn duimpje. De steeds negatievere beeldvorming over de buurt is volgens hem een serieus probleem: ‘De Schilderswijk wordt gebruikt door relschoppers uit de hele stad.’

Rellen, branden en politie die niet in staat is om een boze menigte te bedwingen; in de Schilderswijk was het de afgelopen avonden een realiteit die volgens Cohn vaak onterecht negatief reflecteert op de buurt en haar bewoners. ‘De wijk heeft inmiddels een reputatie die ervoor zorgt dat het al snel in negatieve belangstelling komt te staan. Niet alle relschoppers wonen er daadwerkelijk, maar komen er uit andere delen van de stad heen omdat ze weten dat het in de Schilderswijk meer aandacht oplevert.’

Oplopende spanning

Tevens is er volgens Cohn sprake van onderliggende problemen die, ook al is het geen excuus, eventuele ongeregeldheden in de hand werken. ‘Niks rechtvaardigt deze acties, laat dat voorop staan. Maar het zou een verschil kunnen maken wanneer je in deze tijden in een ruimer huis met tuin woont in plaats van in een kleine portiekwoning waar je met een grote familie op elkaar zit.’

Vooral voor jongeren lijkt dit inderdaad een steeds groter probleem te worden tijdens de coronacrisis, waardoor de spanningen hoog op kunnen lopen. ‘Jongeren zitten nu veel thuis, maar zij kunnen vaak niet eens rustig online een les volgen of hun huiswerk maken. Ook hebben ze vaak te maken met ouders die ook last ondervinden van de coronacrisis. Het is een heel ander terrein, maar we moeten het probleem wel benoemen.’

Stabiele maatschappelijke basis

Cohn geeft aan dat de bewoners van de Schilderswijk zelf nog het meest de dupe zijn van de huidige wanorde en het bijkomend negatieve imago. ‘In de Schilderswijk wonen bijvoorbeeld ook erg veel winkeliers die hun kinderen ook maar gewoon een stabiele toekomst willen bieden en dit bemoeilijkt dat wel.’

‘Er zijn dus verschillende problemen die voor deze explosieve combinatie zorgen,’ vertelt Cohn. ‘Rellen is nooit oké, maar we hebben te maken met onderliggende issues die nooit echt worden aangekaart door onze politici en daar moet denk ik wel verandering in komen. We moeten een stabiele maatschappelijke basis met elkaar hebben, willen we vooruit kunnen.’